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Лидеры трех европейских стран прибыли в украинский город Ирпень

Макрон, Шольц и Драги прибыли в город Ирпень под Киевом 16 июня

Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц прибыли в украинский город Ирпень, расположенный под Киевом. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

Посол Франции в Киеве Этьен де Понсенс, сопровождающий Макрона в его визите, сообщил телеканалу, что лидерам трех европейских стран показали фото и видео с «разрушениями», которые якобы причинили Ирпеню российские войска. По словам дипломата, этот визит Макрона, Шольца и Драги «очень важен для украинцев».

16 июня президент Франции, канцлер ФРГ и премьер-министр Италии прибыли в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый визит лидеров трех европейских стран на Украину с начала военного конфликта. Его подготовка заняла несколько недель.

Николай Чигасов
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