Врач назвал основные причины покраснения глаз и век

Врач Владимир Агеев: контактные линзы и ЛОР-заболевания могут вызвать покраснение глаз

Кандидат медицинских наук, ведущий офтальмолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Владимир Агеев назвал основные причины покраснения век и глаз, или гиперемии, как ее называют врачи. Его слова передает издание «Доктор Питер».

Врач отметил, что покраснения глаз могут вызвать неправильно подобранные контактные линзы. Эксперт предупредил, что ненадлежащий уход за контактными линзами также может спровоцировать воспаление конъюнктивы и привести к синдрому «красных глаз». Чтобы этого избежать, он рекомендует тщательно очищать контактные линзы и регулярно их менять.

Еще одной причиной покраснения глаз и век, по мнению специалиста, могут стать ЛОР-заболевания. Офтальмолог уточнил, что гаймориты, синуситы, отиты или в редких случаях даже воспалительные процессы в полости рта, могут также привести к гиперемии.

Любые раздражения поверхности глаза, в том числе попадание в глаз инородных частиц, могут привести к покраснению, по мнению врача. Агеев уточнил, что в этом случае не стоит усиленно моргать или тереть глаза. Достаточно устранить раздражающий, травмирующий агент и очистить глаз.

Эксперт объяснил, что высыхание слезной пленки может спровоцировать острое воспаление и расширение кровеносных сосудов глаза. Засушливый климат, курение или нахождение в сухом помещении лишь усугубит ситуацию и приведет к негативным последствиям. Чтобы защитить свое здоровье, врач рекомендует использовать увлажнители воздуха, как можно чаще проветривать комнату и отказаться от курения в помещении.

Аллергический отек конъюнктивы, воспаление глаз, частое использование специальных сосудосуживающих капель и переутомление также могут спровоцировать гиперемию, резюмировал офтальмолог.

Ранее врач-офтальмолог Вячеслав Куренков напомнил россиянам об опасности ночного сна в контактных линзах. По его словам, эта привычка может привести к развитию опасных болезней.