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Премьер Италии назвал сокращение поставок российского газа политическим

Премьер Италии Драги заявил о недоверии к техническим причинам сокращения поставок газа

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Премьер-министр Италии Марио Драги назвал политическим решение «Газпрома» о сокращении поставок газа в Европу по трубопроводу «Северный поток». Его слова приводит РИА Новости.

«Нам говорят, что причины прекращения поставок газа, затрагивающие почти всю Европу, носят технический характер. Одна из причин в том, что для обслуживания требуются запасные части, которые не прибывают из-за санкций. Германия, мы и другие считаем, что это ложь, что речь идет о политическом использовании газа так же, как и зерна», — отметил Драги.

По его словам, сокращение поставок российского газа не затронет потребление европейскими странами, но негативно скажется на создании запасов. Сейчас они находятся на уровне 52 процента.

За последние дни «Газпром» снизил объем поставок газа по «Северному потоку» со 167 миллионов до 67 миллионов кубометров в сутки из-за проблем с оборудованием на компрессорной станции «Портовая». Два газотурбинных двигателя Siemens оказались непригодными для использования из-за того, что у одного из них закончился срок межремонтной эксплуатации, а второй из-за санкций не удается вернуть после ремонта из Канады.

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Платон Щукин
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