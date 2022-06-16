Врач с Первого канала связал сильную жажду с опасным заболеванием

Иммунолог Продеус заявил, что сильная жажда может свидетельствовать о диабете

Сильная жажда, которую человек испытывает несмотря на то, что пьет много воды, может свидетельствовать об опасном заболевании, заявил NEWS.ru иммунолог и педиатр, один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус. Доктор связал этот симптом с сахарным диабетом.

При диабете концентрация сахара в крови очень высокая, отметил врач. Поскольку сахар выводится с мочой, организму нужно больше жидкости для того, чтобы вывести его из циркуляции, объяснил иммунолог. «Соответственно, человек пьет и не напивается, у него жажда все равно остается», — заключил Продеус.

Врач также добавил, что обычная вода является лучшим напитком для утоления жажды.

Ранее Андрей Продеус и врач-кардиолог Герман Гандельман назвали напиток, употребление которого снижает риск развития сахарного диабета. Специалисты заявили, что таким свойством обладает чай пуэр.