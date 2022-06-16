Минобороны объявило об уничтожении двух пунктов управления беспилотниками ВСУ
Российские войска уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам объявил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Представитель военного ведомства отметил, что удары по расположенным в районе сел Жовтневое и Кульбакино Николаевской области Украины пунктам управления БПЛА были нанесены ракетными войсками и артиллерией.
Также артиллерия уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы и три склада с боеприпасами.
По уточненным данным Минобороны на 16 июня, российские войска с начала спецоперации уничтожили 1218 БПЛА ВСУ.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основными целями демилитаризацию и денацификацию бывшей советской республики, а также помощь Донецкой и Луганской народным республикам.