Минобороны объявило об уничтожении двух пунктов управления беспилотниками ВСУ

Представитель Минобороны Конашенков объявил об уничтожении 2 пунктов управления БПЛА ВСУ

Российские войска уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам объявил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель военного ведомства отметил, что удары по расположенным в районе сел Жовтневое и Кульбакино Николаевской области Украины пунктам управления БПЛА были нанесены ракетными войсками и артиллерией.

Также артиллерия уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы и три склада с боеприпасами.

По уточненным данным Минобороны на 16 июня, российские войска с начала спецоперации уничтожили 1218 БПЛА ВСУ.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основными целями демилитаризацию и денацификацию бывшей советской республики, а также помощь Донецкой и Луганской народным республикам.