Сэмюэл Л. Джексон предпочел Marvel оскароносным фильмам

Актер Сэмюэл Л. Джексон выбрал Marvel и «Звездные войны» вместо оскароносных фильмов

Американский актер Сэмюэл Л. Джексон выбрал Marvel и «Звездные войны» вместо оскароносных фильмов. Об этом он сообщил в интервью изданию Los Angeles Times.

Артист сказал, что «предпочел быть Ником Фьюри или весело провести время в качестве Мейса Винду со световым мечом в руке», чем сниматься в лентах, которые претендуют на награду «Оскар». Он подчеркнул, что в работе ему важно получать положительные эмоции.

«Я никогда не считал "Оскар" мерилом моего успеха или показателям неудачи в качестве актера. Для меня критерием успеха является личное счастье. Доволен ли я тем, что делаю? Я никогда не гнался за фильмами, которые рассчитаны на погоню за статуэтками», — заявил Джексон.

Ранее актер призвал дать премию «Оскар» новому «Человеку-пауку». Артист считает, что лента «Человек-паук: Нет пути домой» заслуживает награды. «Она сделала то, что кино делало всегда, — привела людей в большую темную комнату», — отметил Джексон. По словам актера, фильм о Питере Паркере, который стал самым кассовым кинопроектом компании Sony за всю ее историю, отвечает задачам кинобизнеса.