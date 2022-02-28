Сэмюэл Л. Джексон призвал дать «Оскар» «Человеку-пауку» и вступился за Marvel

Американский актер Сэмюэл Л. Джексон призвал дать премию «Оскар» новому «Человеку-пауку» и вступился за студию Marvel. Интервью с ним было опубликовано изданием The Sunday Times.

Артист считает, что лента «Человек-паук: Нет пути домой» заслуживает награды. «Она сделала то, что кино делало всегда, — привела людей в большую темную комнату», — отметил он. По словам актера, фильм о Питере Паркере, который стал самым кассовым кинопроектом компании Sony за всю ее историю, отвечает задачам кинобизнеса.

Рассуждая о блокбастерах Marvel, Джексон заявил, что все картины имеют право на существование. «Некоторые идут в кино, чтобы расчувствоваться. Некоторым нравятся супергерои. Если у кого-то [на сеансах] больше задниц в кинотеатрах, это просто означает, что ваша аудитория не такая широкая», — добавил актер.

Ранее режиссер Фрэнсис Форд Коппола пожаловался на современную киноиндустрию и студию Marvel, которая снимает фильмы-прототипы. С такой же позицией выступал и Мартин Скорсезе. Режиссер Ридли Скотт называл такие фильмы «чертовски скучными».