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Германия сообщила о резком снижении поставок по «Северному потоку»

Регулятор ФРГ сообщил о снижении притока газа по газопроводу «Северный поток»

Фото: Shutterstock

Приток газа в Германию по газопроводу «Северный поток» с вечера 15 июня резко снизился до 40 процентов от максимальной мощности, следует из сообщения на сайте Федерального сетевого агентства ФРГ.

При этом регулятор заверил, что газоснабжение страны стабильно, а надежность поставок гарантирована. Агентство внимательно следит за развитием ситуации, подчеркивается в публикации. Связи между проблемами с оборудованием, о которых ранее сообщал «Газпром», и сокращением поставок регулятор пока подтвердить не может.

В сообщении приводится текущий уровень заполненность подземных хранилищ газа — он составляет 55,95 процента. В некоторых случаях значения заполненности выше показателей прошлых лет.

Агентство также указало, что на фоне сложившейся ситуации цены на газ резко выросли. Стоимость фьючерсов на июль превысила отметку в 1500 долларов за тысячу кубометров.

Ударная волна


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Платон Щукин
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