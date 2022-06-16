Названы необходимые личностные качества для работы в следствии

Полковник полиции Клещев: чтобы стать следователем, нужно перестать романтизировать работу

Для того чтобы стать следователем, не обязательно оканчивать ведомственные вузы. Необходимо получить юридическое образование и отказаться от убеждений, что эта профессия несет в себе ореол таинственности. О том, в чем заключается работа следователя и какими качествами должен обладать человек, решивший себя ей посвятить, «Лента.ру» поговорила с руководителем кафедры организации и обеспечения раскрытия и расследования преступлений Тверского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, полковником полиции Сергеем Клещевым.

Образование

Многие студенты, выбирающие юридическое направление образования, видят себя в будущем следователями. Это востребованная в нашей стране профессия, отметил Клещев. «Она относится к юридическим специальностям и для работы требуется профильное высшее образование. В идеальном варианте будущему следователю необходимо получить образование в одном их ведомственных высших учебных заведений. Например, университете Министерства внутренних дел РФ, Академии Следственного комитета РФ или Академии ФСБ РФ», — рассказал он.

Тем, кто по различным причинам не смог поступить в ведомственные вузы, не стоит отчаиваться, посоветовал полковник полиции. «Осуществить свою мечту быть следователем можно, и после успешного окончания обучения гражданского учебного заведения, получив специальность «правоведение» или «юриспруденция». Большое количество молодых специалистов приходит в следственные подразделения именно после таких вузов», — сообщил руководитель кафедры организации и обеспечения раскрытия и расследования преступлений Тверского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

Кто такой следователь?

Следователь — это должностное лицо, уполномоченное осуществлять уголовное преследование от имени государства, то есть проводить предварительное следствие по уголовному делу в рамках своей компетенции, сообщил Клещев. «Говоря простым языком, он должен установить истину по делу, изобличить лицо, совершившее преступление, и доказать его вину», — объяснил он.

В обязанности следователя входит расследование совершенного или готовящегося уголовного преступления. «И это не только проведение различных следственных действий и иных процессуальных мероприятий, направленных на изобличение виновных лиц, это и работа, связанная с возмещением ущерба, причиненного преступлением, восстановление нарушенных прав потерпевших, а также выяснение причин и условий, способствующих совершению преступлений, и применение мер к их недопущению в будущем», — добавил он.

Следователь также обязан защищать любое лицо от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, не допуская ограничения его прав и свобод, рассказал Клещев.

Следственная группа

В ходе расследования преступления следователь работает не один. Полковник полиции пояснил, что по каждому преступлению создается следственно-оперативная группа.

В ее состав в зависимости от сложности дела, общественного резонанса и по мере необходимости входят сотрудники оперативных подразделений, осуществляющие так называемое оперативное сопровождение расследования, эксперты-криминалисты и специалисты в различных областях науки и техники, оказывающие содействие следователю, для решения технических вопросов обеспечения качественного и всестороннего расследования преступления. Старшим создаваемой группы является именно следователь. Он руководит всеми членами, направляет ход расследования, вырабатывает стратегию и тактику, определяет цели и задачи, дает указания, проверяет и оценивает полученные доказательства. Он же несет и полную ответственность за деятельность и результат работы всей группы Сергей Клещев руководитель кафедры организации и обеспечения раскрытия и расследования преступлений Тверского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, полковник полиции

У людей, далеких от правоохранительной деятельности, ассоциации, связанные с работой следователя, вызывают некоторый ореол таинственности и романтичности, поделился руководитель кафедры ведомственного университета. «На самом деле это очень трудная, сложная, в то же время интересная, но исключительно ответственная работа. Как правило, все расследование происходит в служебном кабинете. Допросы участников, очные ставки, назначение и производство судебных экспертиз, а также другие виды следственных действий и иные мероприятия проводятся за письменным столом. Следователь не участвует ни в погонях, ни в физическом задержании, ни в слежке за интересующим объектом. Его работа аналитическая, умственного характера», — рассказал он.

Следователь, исходя из обстоятельств дела, имеющихся в его распоряжении сведений, доказательств причастности и процессуальных оснований, принимает решение о задержании лица по подозрению в совершении преступления. В случае необходимости он ходатайствует перед судом о применении к нему различных мер пресечения, в том числе и ареста, продолжил Клещев.

«Возможно, это несколько пафосно, но на самом деле это одна из немногих профессий, где от решения следователя зависит пусть не жизнь, но судьба и будущее конкретного человека. И это накладывает груз ответственности. Каждый следователь семь раз подумает, прежде чем примет решение, которое затронет интересы, права и обязанности гражданина, независимо от его процессуального статуса», — сказал он.

Личностные качества следователя

Среди личностных качеств будущего следователя должны быть психологическая стрессоустойчивость, аналитический склад ума, наблюдательность и внимательность Сергей Клещев руководитель кафедры организации и обеспечения раскрытия и расследования преступлений Тверского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, полковник полиции

Профессиональные навыки могут быть приобретены либо в ходе обучения, либо в ходе работы, с опытом, добавил полковник полиции. «Но честность и принципиальность, уверенность в себе и навыки принятия решений в стрессовых ситуациях, задатки актерского мастерства, хладнокровие и выдержанность у претендента на должность следователя должны быть в обязательном порядке», — подчеркнул он.

Мужская профессия?

Принято считать, что следователь — мужская профессия, поделился Клещев. Но это далеко не так, убежден полковник полиции. По его словам, в последние годы в органы следствия приходит большое количество девушек.

«Не секрет, что девушки более усидчивы, педантичны и стрессоустойчивы, а принимая во внимание интеллектуальную направленность следственной работы и необходимость аналитической деятельности, это дает специалистам женского пола преимущество перед мужчинами-следователями», — заключил руководитель кафедры ведомственного университета.

Ранее в пресс-центре МВД России сообщили, что в Москве глава МВД России Владимир Колокольцев поздравил педагогический состав и учащихся Московского университета МВД имени Кикотя с 20-й годовщиной со дня основания вуза.

В университете в честь юбилея прошел сбор руководителей вуза. Колокольцев отметил, что университет является ведущим в области ведомственного образования. Глава МВД России пояснил, что за последние годы были подготовлены десятки тысяч высококвалифицированных специалистов и проведены тысячи научных исследований.