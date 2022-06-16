Названа причина столкновения теплохода с Дворцовым мостом в Петербурге

Капитан врезавшегося в Дворцовый мост теплохода был пьяным в момент столкновения

Капитан теплохода, который в Санкт-Петербурге в ночь на среду, 15 июня, врезался в опору Дворцового моста, был пьяным в момент столкновения. Такую причину инцидента назвал РЕН ТВ.

По данным телеканала, после столкновения капитан корабля прошел медицинское освидетельствование. После получения его результатов следователи возбудили уголовное дело, капитана задержали.

Капитан теплохода объяснял столкновение тем, что во время движения один из двигателей судна заглох. Из-за этого корабль потерял управление и врезался в мостовую опору. Впоследствии судно развернуло течением — оно еще раз ударилось о пролет Дворцового моста.

О том, что теплоход врезался в опору моста в Петербурге, стало известно 15 июня. На борту судна было 39 человек, среди которых 15 детей, пострадавших в результате инцидента нет.