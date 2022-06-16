Россияне стали больше интересоваться недвижимостью в одной курортной стране

Thailand Real Estate: спрос россиян на недвижимость в Таиланде вырос почти вдвое

В мае 2022 года спрос россиян на жилье в Таиланде вырос почти вдвое. О том, что россияне стали больше интересоваться недвижимостью в курортной стране, сообщают аналитики портала Thailand Real Estate, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

По итогам одного минувшего месяца интерес к приобретению жилья в Таиланде упал на 8,82 процента по сравнению с апрелем, а число запросов снижается второй месяц подряд. Однако при этом количество запросов в мае 2022 года оказалось на 93,06 процента выше, чем в аналогичный период 2021-го, и на 42,89 процента больше, чем в пятом месяце 2020-го.

В период с января по май также наблюдалась положительная динамика показателя относительно первых пяти месяцев 2021 года — она составила 64,39 процента. Среднемесячное число запросов в нынешнем году по сравнению с предыдущим выросло на 80,32 процента, а относительно 2020-го — на 71,23 процента.

Представитель портала Thailand Real Estate Ален Еремеев объяснил, что в данный момент рынок недвижимости Таиланда и интерес к ней среди граждан России восстанавливается после пандемии коронавируса — ранее из-за закрытых границ собственники жилья не могли попасть в свои дома и квартиры. «Нам известны случаи, когда россияне "сбрасывали" свои объекты со скидкой до 50 процентов. Сейчас большинство ограничений снято, но при этом остаются неудобства, связанные с перелетами», — отметил эксперт.

Ранее в июне стало известно, что россияне стали главными по спросу на кондоминиумы в Пхукете в Таиланде. По итогам первого квартала 2022 года отечественные покупатели приобрели 74 квартиры в Пхукете, общая стоимость которых составила 245 миллионов батов (на тот момент семь миллионов долларов).