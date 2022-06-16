Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Задержанный мужчина угнал машину у российского полицейского

В Петербурге задержанный угнал служебную машину у полицейского и скрылся, идет его поиск

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге мужчина угнал полицейскую машину во время своего задержания. Об этом в четверг, 16 июня сообщается в Telegram-канале издания Baza.

Из сообщения следует, что 14 июня 2022 года силовики задержали Рустама Казиева, заподозрив, что он находится под действием наркотиков. По пути в полицейский участок правоохранитель был вынужден совершить остановку и выйти на время из автомобиля. В этот момент злоумышленник сел за руль служебной машины и поехал. При попытке предотвратить угон, полицейский зацепился за дверь автомобиля и получил травму головы, но успел выстрелить в уезжающего мужчину. Сейчас идет его поиск.

На кадрах видна служебная машина, на которой злоумышленник уезжает в неизвестном направлении.

Ночью 15 июня стражи порядка обнаружили угнанный автомобиль, однако местонахождение Казиева еще выясняется.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Украинская разведка получила подробную техдокументацию Крымского моста
В США заявили о пропаже третьего американца на Украине
Сотрудники SpaceX решили подготовить письмо-жалобу на поведение Маска
Вратарь «Зенита» отказался называть Семака лучшим тренером РПЛ
Украине предложили поставить вооружения для защиты портов
США согласились контактировать с Россией по задержанным на Украине американцам
Врач перечислила симптомы заражения чумой
Захарова обвинила НАТО в попытках сорвать спецоперацию России
Запад договорился не предоставлять Украине самолеты и танки
Макрон ответил на вопрос о возможности визита в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.