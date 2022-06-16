Задержанный мужчина угнал машину у российского полицейского

В Петербурге задержанный угнал служебную машину у полицейского и скрылся, идет его поиск

В Санкт-Петербурге мужчина угнал полицейскую машину во время своего задержания. Об этом в четверг, 16 июня сообщается в Telegram-канале издания Baza.

Из сообщения следует, что 14 июня 2022 года силовики задержали Рустама Казиева, заподозрив, что он находится под действием наркотиков. По пути в полицейский участок правоохранитель был вынужден совершить остановку и выйти на время из автомобиля. В этот момент злоумышленник сел за руль служебной машины и поехал. При попытке предотвратить угон, полицейский зацепился за дверь автомобиля и получил травму головы, но успел выстрелить в уезжающего мужчину. Сейчас идет его поиск.

На кадрах видна служебная машина, на которой злоумышленник уезжает в неизвестном направлении.

Ночью 15 июня стражи порядка обнаружили угнанный автомобиль, однако местонахождение Казиева еще выясняется.