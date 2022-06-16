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Новый представитель Белого дома рассмеялась из-за вопроса о Байдене

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер рассмеялась после вопроса о состоянии Байдена

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер во время интервью телеканалу CNN рассмеялась после вопроса о состоянии президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.

По информации медиа, пресс-секретарь не смогла внятно ответить на вопрос, хватит ли, по ее мнению, физической и психической выносливости американскому лидеру для продолжения работы на посту после очередных президентских выборов в 2024 году.

Жан-Пьер решила отшутиться, пишет Fox News. «Вы задаете мне этот вопрос, боже мой», — сказала со смехом представитель Белого дома, отметив, что «это не тот вопрос, который ей должны задавать». Она также предложила журналисту «посмотреть на проделанную Байденом работу».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не будет опускаться до того, чтобы нелестно оценивать лидеров других стран и говорить оскорбительные слова в адрес руководителей. «Это — не наше дело. Наше дело — те недружественные шаги, которые принимаются в отношении нас. И мы будем с ними бороться», — сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос об отношении к Байдену.

Ударная волна


Марина Совина
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