В Кремле ответили на вопрос об отношении к Байдену

Пресс-секретарь Путина Песков: РФ не опустится до нелестных оценок лидеров других стран

Россия никогда не будет опускаться до того, чтобы нелестно оценивать лидеров других стран и говорить оскорбительные слова в адрес руководителей. Об этом, отвечая на вопрос об отношении к президенту США Джо Байдену, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

«Скорее, это — вопрос для граждан этой страны [США]. Именно граждане страны дают оценку своим руководителям. Это — не наше дело. Наше дело — те недружественные шаги, которые принимаются в отношении нас. И мы будем с ними бороться», — сказал пресс-секретарь главы государства.

В марте Байден назвал президента России Владимира Путина «военным преступником». После этого лидер Соединенных Штатов снова высказал оскорбления в адрес Путина, назвав его «мясником». Завершил свою речь Байден словами о том, что российский лидер «не может оставаться у власти».

В ответ на слова американского президента советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин заверил, что жесткие высказывания Байдена в адрес российского президента не отражают официальной позиции Белого дома. Он подчеркнул, что его заявления были сделаны из-за эмоций.

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