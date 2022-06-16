Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Военный эксперт оценил угрозу применения ядерного оружия

Военный эксперт Козин заявил о возросшей вероятности применения ядерного оружия

Фото: Ng Han Guan / AP

Холодная война вступила во вторую и очень опасную фазу, которая ставит мир под угрозу и применения ядерного оружия, и развязывания Третьей мировой войны, считает член-корреспондент Академии военных наук Российской Федерации, кандидат исторических наук Владимир Козин. Такую оценку он дал в разговоре с «Лентой.ру».

«Можно сказать, что холодная война, начавшаяся с 1945 года с попытки США подвергнуть ядерному удару Советский Союз, продолжается до сих пор, но она стала более интенсивной, или, как вариант, можно сказать, что "первая холодная война" немного затихла в конце 80-х — начале 90-х годов и началась "вторая холодная война"», — заявил военный эксперт.

По его словам, нынешнее противостояние между Востоком и Западом очень жесткое и опасное, а порог применения ядерного оружия и тактического, и стратегического назначения резко опустился, то есть, иными словами, вероятность его применения резко возросла.

«В военной ядерной доктрине США, которая остается неизменной, есть положение о применении ядерного оружия в первом ударе — у Российской Федерации и у Китайской Народной Республики такого положения нет, а у американцев, британцев и французов есть. И как можно ликвидировать холодную войну, если существует такое сильное противоречие между пятью крупными ядерными державами?» — озадачился Козин.

Ранее Козин перечислил в разговоре с «Лентой.ру» принципиальные отличия второй фазы холодной войны от первой, а шведские эксперты пришли к выводу, что риск ядерного конфликта достиг наивысшего уровня со времен холодной войны, поскольку страны «ядерного клуба» начинают активно наращивать свои арсеналы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Арахамия озвучил ежедневные потери ВСУ
Экономист дал прогноз по инфляции в России
Во Франции показали новую версию танка Leclerc
Военный эксперт оценил вероятность окончания холодной войны
В Германии рассказали о последствиях эмбарго на нефть из России
В Кремле ответили на вопрос о возможности ядерной войны
Названо число не умеющих читать и писать жителях Земли
В ВОЗ рассказали о ходе переговоров по признанию «Спутника V»
В «Ростехе» оценили работу российских систем РЭБ на Украине
Мужчина нашел во время ремонта старое письмо и вызвал обсуждения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.