Военный эксперт заявил о наступлении второй фазы холодной войны

Военный эксперт Владимир Козин заявил о наступлении второй фазы холодной войны

Холодная война не прекращалась, а сейчас вступила во вторую фазу и стала более интенсивной, считает член-корреспондент Академии военных наук Российской Федерации, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России, кандидат исторических наук Владимир Козин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее председатель правления банка ВТБ Андрей Костин предрек «холодную войну 2.0», в которой мировые державы в очередной раз жестко поделятся на «своих» и «чужих».

Хотя официально холодная война завершилась в ноябре 1990 года, когда все европейские государства, входившие в ОБСЕ, и США признали ее окончание в Парижской Хартии для новой Европы, события, разворачивавшиеся после этой даты, показывали, что такая война отнюдь не закончилась, заявил Козин.

Отличительные признаки

По словам Козина, вторая фаза холодной войны отличается от первой некоторыми признаками объективного характера. Во-первых, в сфере контроля над вооружениями наблюдается полный застой.

«Американцы не хотят урегулировать 13 ключевых проблем в сфере контроля над вооружениями — они по-прежнему остаются в подвешенном состоянии. Например, США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, он по-прежнему разорван ими в одностороннем порядке. Например, Вашингтон не ратифицировал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, хотя он был подписан и представлен на ратификацию очень давно — еще в 1996 году. Также Соединенные Штаты не хотят обсуждать подписание международного договора об отказе превращать космическое пространство в зону боевых действий — этот проект давно лежит на столе Женевской конференции по разоружению», — уточнил эксперт.

Второе отличие — это резкое количество антироссийских санкций, число которых уже достигло 10 тысяч, заявил Козин. Третье отличие — «запредельная русофобия», четвертое — резко усилившееся вмешательство во внутренние дела РФ, пятое — попытка открытым способом свергнуть тот строй, который утвердился в России, перечислил он.

Если взять во внимание все эти обстоятельства, то можно сказать, что наступила «холодная война 2.0», то есть во второй версии, или, как некоторые на Западе говорят, «горячая холодная война». Но я склоняюсь к тому, что холодная война никогда не заканчивалась, она лишь вступила во вторую и очень опасную фазу, которая ставит мир под угрозу и применения ядерного оружия, и развязывания третьей мировой войны Владимир Козин член-корреспондент Академии военных наук Российской Федерации, кандидат исторических наук

Ранее шведские эксперты оценили риск ядерного конфликта. Они пришли к выводу, что он достиг наивысшего уровня со времен холодной войны, поскольку страны «ядерного клуба» начинают активно наращивать свои арсеналы.