В Вологде пройдет фестиваль необычных детских колясок

Фестиваль необычных колясок пройдет 9 июля в Вологде для семей с детьми

В Вологде 9 июля пройдет фестиваль необычных детских колясок, приуроченный к празднованию Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщает портал «Вологда.рф».

Принять участие смогут родители с детьми до восьми лет, количество членов семьи не ограничено — представить свои работы смогут в том числе бабушки и дедушки.

По правилам фестиваля, для украшения колясок можно использовать любые технологии и аксессуары, однако декор должен соответствовать одной из заявленных номинаций: «Олимпийские рекорды», «Флора и фауна», «Коляска-сказка», «Наш веселый тарантас» и «Дочки матери».

Для вологжан с двумя и более детьми подойдет номинация «Счастья много не бывает». Номинация для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья — «Мир без границ».

Подать заявку на участие можно с 15 июня по 1 июля, заполнив анкету.

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