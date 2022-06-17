Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинские военные начали выходить с завода «Азот»

НМ ЛНР сообщила, что украинские военные с завода «Азот» начали сдаваться в плен

Фото: Пресс-служба посла ЛНР в РФ / РИА Новости

Украинские военные, находившиеся на территории завода «Азот» в Северодонецке, начали выходить и сдаваться в плен. Об этом сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В ходе проведения специальной военной операции на территории предприятия "Азот" в городе Северодонецке, действительно, некоторые украинские военные приняли правильное решение и начали сдаваться в плен», — заявил Марочко.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что на территории завода может быть до тысячи бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также предполагается, что в «Азоте» находятся иностранцы: по словам заместителя главы МВД ЛНР Виталия Киселева, там могут скрываться до 40 наемников из США.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Смартфоны Samsung перестали активироваться в России
ВЦИОМ рассказал об уровне доверия россиян Путину
Оценена инициатива пересадить российских чиновников на Lada
Россиянам раздадут ценные призы
Зеленский заявил о введении визового режима с Россией
В петербургском ТРК на эскалаторе трехлетней девочке оторвало пальцы руки
ЛНР начнет поставлять зерно в Сирию
Украинские военные начали выходить с завода «Азот»
Путин перенес свое выступление на ПМЭФ из-за кибератак
Владелец рыбной лавки раздобыл самую дорогую рыбу в мире весом 146 килограммов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.