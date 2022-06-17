Украинские военные начали выходить с завода «Азот»

НМ ЛНР сообщила, что украинские военные с завода «Азот» начали сдаваться в плен

Украинские военные, находившиеся на территории завода «Азот» в Северодонецке, начали выходить и сдаваться в плен. Об этом сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В ходе проведения специальной военной операции на территории предприятия "Азот" в городе Северодонецке, действительно, некоторые украинские военные приняли правильное решение и начали сдаваться в плен», — заявил Марочко.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что на территории завода может быть до тысячи бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также предполагается, что в «Азоте» находятся иностранцы: по словам заместителя главы МВД ЛНР Виталия Киселева, там могут скрываться до 40 наемников из США.