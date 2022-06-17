Путин назвал Байкал визитной карточкой туризма в России

Президент России Путин считает, что Байкальск должен стать эталоном экологического туризма

Президент России Владимир Путин считает, что Байкал должен стать визитной карточкой российского экологического туризма. Об этом российский лидер заявил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция доступна на онлайн-платформе «Смотрим».

Глава государства уточнил, что проект комплексного развития города Байкальск должен стать «эталоном рачительного, экологоориентированного хозяйствования». По его словам, продолжается работа по развитию чистых технологий, снижению вредных выбросов в атмосферу и сохранения климата.

«Задача — не только ликвидировать накопленный вред природе от деятельности Байкальского ЦБК, но и вывести город на принципиально иной уровень жизни. Сделать его визитной карточкой российского экологического туризма», — назвал главную цель проекта Путин.

Ранее в апреле глава Бурятии Алексей Цыденов объяснил российским туристам преимущества отдыха на Байкале со стороны республики. «У нас песчаные пляжи, у нас купаются, вода прогревается до 19 градусов, в Чивыркуйском заливе — до 24 градусов», — рассказал глава региона.