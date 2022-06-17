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В Белоруссии заявили о стремлении США «задушить» партнеров Минска

Глава Белоруссии Лукашенко заявил о стремлении США «задушить» партнеров Минска санкциями

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

США стремятся «задушить» партнеров Белоруссии санкциями. Об этом завил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

Стране ставят преграды в сотрудничестве с Россией и Китаем, та же проблема стоит на пути сотрудничества с Индией, подчеркнул президент.

Среди других достойных для торговых отношений стран Лукашенко также назвал Вьетнам и Индонезию.

По словам лидера страны, «непростая ситуация в мире» подтолкнула к тому, чтобы всерьез заняться импортозамещением и производить больше белорусской продукции.

25 февраля Европейский Союз (ЕС) продлил санкции против Белоруссии. Западные страны ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц после президентских выборов в республике 9 августа 2020 года. ЕС обвинил их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов голосования.

Мировая история санкций
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Алевтина Запольская
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