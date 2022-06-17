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Бундестаг отреагировал на материалы СПЧ о преступлениях ВСУ

Бундестаг отреагировал на материалы СПЧ о преступлениях ВСУ против мирного населения

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Бундестаг отреагировал на материалы Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацбатальонов против мирного населения. Об этом сообщается в Telegram-канале СПЧ.

Ответ был направлен советнику президента, председателю СПЧ Валерию Фадееву.

«Большое спасибо за ваше письмо и ценную информацию, которую вы нам прислали. Мы будем использовать ее для нашей работы в бундестаге, а также для наших переговоров с украинской стороной», — написал член комитета Бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон.

15 июня заработал интернет-портал «Трибунал.ру», где планируется собрать исчерпывающую информацию о военных преступлениях на Украине. Уже были опубликованы закрытые данные о руководителях и исполнителях военных преступлений. Все данные проверены Военной прокуратурой.

В июне СПЧ также отправил в ООН, ОБСЕ, Совет Европы и другие зарубежные представительства шестую подборку о преступлениях украинских военных против гражданского населения.

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Алина Гончарова
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