Корпорация МСП разработает механизм «офсетных» договоров

Корпорация МСП по поручению Путина разработает механизм «офсетных» договоров в закупках

Корпорация МСП совместно с Минэкономразвития и крупнейшими заказчиками по поручению президента Владимира Путина разработают механизм «офсетных» договоров в рамках 223-ФЗ. Об этом заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич после того, как глава государства на Петербургском международном экономическом форуме поручил правительству и Корпорации МСП запустить инструменты долгосрочных договоров госкомпаний с малым и средним бизнесом.

«По поручению главы государства мы разработаем инструмент, с помощью которого крупные компании с госучастием смогут заключать долгосрочные договоры с малым и средним бизнесом. Это позволит гарантировать поставщикам долгосрочный сбыт и будет их стимулировать создавать новое или модернизировать уже действующее производство», — сказал глава Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сегодня, по его словам, есть большой запрос со стороны малого и среднего бизнеса на такие договоры. «Если у предпринимателей будет понимание и уверенность, что их товары будут реализованы, то у них будет большая мотивация открывать новое производство и планировать на долгосрочную перспективу. Одновременно заказчики получат стабильный канал отечественных поставок высокого качества», — отметил Александр Исаевич.

Правительство России, Корпорация МСП и госкомпании должны создать и запустить механизм заключения долгосрочных договоров с малыми и средними предприятиями, заявил президент России Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме. По словам главы государства, такой механизм позволит поставщикам уверено брать на себя обязательства по созданию новых или расширению действующих производств под такой заказ.

