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Корпорация МСП разработает механизм «офсетных» договоров

Корпорация МСП по поручению Путина разработает механизм «офсетных» договоров в закупках

Корпорация МСП совместно с Минэкономразвития и крупнейшими заказчиками по поручению президента Владимира Путина разработают механизм «офсетных» договоров в рамках 223-ФЗ. Об этом заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич после того, как глава государства на Петербургском международном экономическом форуме поручил правительству и Корпорации МСП запустить инструменты долгосрочных договоров госкомпаний с малым и средним бизнесом.

«По поручению главы государства мы разработаем инструмент, с помощью которого крупные компании с госучастием смогут заключать долгосрочные договоры с малым и средним бизнесом. Это позволит гарантировать поставщикам долгосрочный сбыт и будет их стимулировать создавать новое или модернизировать уже действующее производство», — сказал глава Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сегодня, по его словам, есть большой запрос со стороны малого и среднего бизнеса на такие договоры. «Если у предпринимателей будет понимание и уверенность, что их товары будут реализованы, то у них будет большая мотивация открывать новое производство и планировать на долгосрочную перспективу. Одновременно заказчики получат стабильный канал отечественных поставок высокого качества», — отметил Александр Исаевич.

Правительство России, Корпорация МСП и госкомпании должны создать и запустить механизм заключения долгосрочных договоров с малыми и средними предприятиями, заявил президент России Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме. По словам главы государства, такой механизм позволит поставщикам уверено брать на себя обязательства по созданию новых или расширению действующих производств под такой заказ.

Григорий Шугаев
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