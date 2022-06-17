На ПМЭФ обсудили развитие просветительской деятельности в эпоху digital

Амбассадоры RUTUBE Вован и Лексус поговорили с руководителями просветительских организаций

В рамках сессии «Просветительская деятельность и образование в эпоху digital» на ПМЭФ амбассадоры RUTUBE Вован и Лексус побеседовали с руководителями образовательных организаций и продюсером национального видеохостинга о том, как изменился подход к получению знаний.

В период массовой цифровизации меняется и формат подачи знаний как в общеобразовательных учреждениях, так и в интернете: все больше полезного и просветительского контента появляется в социальных сетях и на видеохостингах. Алексей Гореславский, генеральный директор АНО «Институт развития интернета», обсудил со спикерами, как цифровизация повлияла на один из самых стабильных институтов общества:

Также Максим Древаль, генеральный директор Российского общества «Знания», подчеркнул, что сейчас процент людей без образования ниже, так как информацию, знания стало получать проще. «75 лет назад сам факт передачи знания был большой ценностью, потому что не так-то просто было их найти. Сейчас найти знания не так сложно — сложно иногда найти достоверные и отличить их. И приобретает огромную ценность диалог с человеком, который может вдохновить и послужить примером для подражания. И новый принцип общества «Знание» — это открытый диалог молодежи с выдающимися людьми», — отметил он.

На вопрос ведущих, как сделать образовательный контент еще и интересным для массового зрителя, ответил Давид Кочаров, генеральный продюсер RUTUBE. «Мы стараемся, чтобы весь наш образовательный контент был создан по законам развлекательного жанра, — сказал он. — На старом-добром телевидении такие приемы были, и интернет уже давно доказал, что он гораздо быстрее и его аудитория более четко сегментирована».

А чтобы было больше качественного авторского контента в блогосфере, платформа «Россия — страна возможностей» еще год назад создала проект «ТопБЛОГ» на стыке онлайн-образования и социальных сетей.

«Участников, которых мы «растим» в рамках проекта "ТопБЛОГ", мы называем блогерами новой формации — теми, кто не гонится исключительно за лайками, репостами и числом подписчиков, а в первую очередь, несет социально значимую миссию, стремится помочь другим и советом, и делом, хочет быть полезным обществу», — рассказал Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей».

.

В новом сезоне проекта «ТопБЛОГ» RUTUBE стал одним из треков. Помимо шести основных треков — социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен, RUTUBE, Telegram, YAPPY — будущих блогеров ждут три направления в «Специальном треке»: «Про образование», «Школьный паблик», «Про управление». Среди призов, которые получат победители, – продюсирование своих блогов, наставничество от опытных блогеров, запуск проекта с партнерами «ТопБЛОГ», статус амбассадора рекламной кампании и не только.