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Кадыров показал кадры допроса пленного бойца ВСУ

Глава Чечни Кадыров опубликовал кадры допроса пленного бойца ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале кадры допроса попавшего в плен бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На видео мужчина с перевязанной головой под флагами Чечни и России называет свои фамилию и имя, заявляет, что является уроженцем Киева и сообщает, что попал в ВСУ при мобилизации. По его словам, он был ранен и добровольно сложил оружие.

На вопрос помощника Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинова о боевом духе в рядах ВСУ пленный отмечает, что желания воевать в его подразделении нет, так как они — «не бойцы».

«Кадры с допроса вы видите сами. Никаких автоматов, приставленных к вискам, избиений и тем более оскорблений. Мы знаем, что такое человеческое отношение в отличие от укронацистов. Правду не утаить от общественности, как бы они ни старались», — подписал видео глава Чечни.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса.

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