Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Работники рынка в российском городе устроили кровавую массовую драку

Десятки работников Южного рынка в Красноярске устроили кровавую драку

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Десятки работников Южного рынка на улице Шахтеров в Красноярске устроили кровавую драку. Об этом сообщает телеканал «Прима».

По данным телеканала, в результате массовой драки в российском городе несколько человек получили серьезные травмы головы и шеи. На место происшествия вызывали инспекторов ДПС и патруль. Правоохранители установили, что силовому конфликту предшествовала ссора сотрудников Южного рынка. Предположительно, в потасовке участвовали десятки выходцев из ближнего зарубежья.

Пострадавших граждан отправили в больницу. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Ранее очевидцы сняли на видео массовую драку кавказцев в торгово-развлекательном комплексе Санкт-Петербурга. Одного из кавказцев поймали с ворованным товаром из магазина одежды. Он позвал на помощь друзей, началась потасовка, в которой приняли участие примерно 15 человек. После случившегося в полицию доставили восемь человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Путин высказался об ударах по центрам принятия решений в Киеве
Меркель назвала неочевидную причину конфликта на Украине
Стилист Лисовец раскрыл секреты модного образа на выпускной 2022 года
Телеведущая Ксения Бородина покинула Россию
В Латвии заявили о нехватке средств на демонтаж советских памятников
Работники рынка в российском городе устроили кровавую массовую драку
Путин назвал США великой державой с большим будущим
Россиянин забил двухлетнюю дочь до смерти из-за ее плача
Украина передала Британии предложение по санкциям против России
Врач перечислил самые первые симптомы колоректального рака
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.