Работники рынка в российском городе устроили кровавую массовую драку

Десятки работников Южного рынка в Красноярске устроили кровавую драку

Десятки работников Южного рынка на улице Шахтеров в Красноярске устроили кровавую драку. Об этом сообщает телеканал «Прима».

По данным телеканала, в результате массовой драки в российском городе несколько человек получили серьезные травмы головы и шеи. На место происшествия вызывали инспекторов ДПС и патруль. Правоохранители установили, что силовому конфликту предшествовала ссора сотрудников Южного рынка. Предположительно, в потасовке участвовали десятки выходцев из ближнего зарубежья.

Пострадавших граждан отправили в больницу. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Ранее очевидцы сняли на видео массовую драку кавказцев в торгово-развлекательном комплексе Санкт-Петербурга. Одного из кавказцев поймали с ворованным товаром из магазина одежды. Он позвал на помощь друзей, началась потасовка, в которой приняли участие примерно 15 человек. После случившегося в полицию доставили восемь человек.