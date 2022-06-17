Названы последствия роста цен на энергоресурсы для экономики европейских стран

Экономист Гривач: рост цен на энергоресурсы разгоняет инфляцию в Европе

Рост цен на газ негативно влияет на экономику европейских стран. Так считает директор по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. В частности, рост цен на топливо ведет к инфляции, сообщил специалист в ходе разговора с «Лентой.ру».

Гривач подчеркнул, что увеличение стоимости энергоресурсов крайне негативно влияет на экономику стран Евросоюза. «Это повышает чеки потребителей, разгоняет инфляцию и делает запредельно высокой себестоимость продукции», — объяснил директор по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности.

Кроме того, рост цен увеличивает кассовый разрыв энергетических компаний. Они в настоящее время ведут закачку газа в подземные хранилища и поставляют газ населению по ценам, которые не в полной мере отражают рост цен на оптовом рынке, заявил Гривач.

Ранее вице-премьер России Александр Новак предсказал, что в ближайшие годы в Европе сохранятся высокие цены на газ, они будут оставаться на таком уровне еще в течение нескольких лет. Он полагает, что в ближайший отопительный сезон регион ждут серьезные проблемы. До начала осенне-зимнего периода Европе предстоит закачать еще 40-45 миллиардов кубометров газа, оценил он.

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