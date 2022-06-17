Названы последствия роста цен на энергоресурсы для экономики европейских стран
Рост цен на газ негативно влияет на экономику европейских стран. Так считает директор по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. В частности, рост цен на топливо ведет к инфляции, сообщил специалист в ходе разговора с «Лентой.ру».
Гривач подчеркнул, что увеличение стоимости энергоресурсов крайне негативно влияет на экономику стран Евросоюза. «Это повышает чеки потребителей, разгоняет инфляцию и делает запредельно высокой себестоимость продукции», — объяснил директор по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности.
Кроме того, рост цен увеличивает кассовый разрыв энергетических компаний. Они в настоящее время ведут закачку газа в подземные хранилища и поставляют газ населению по ценам, которые не в полной мере отражают рост цен на оптовом рынке, заявил Гривач.
Ранее вице-премьер России Александр Новак предсказал, что в ближайшие годы в Европе сохранятся высокие цены на газ, они будут оставаться на таком уровне еще в течение нескольких лет. Он полагает, что в ближайший отопительный сезон регион ждут серьезные проблемы. До начала осенне-зимнего периода Европе предстоит закачать еще 40-45 миллиардов кубометров газа, оценил он.