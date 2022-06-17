Аналитик предрек спад европейской экономики

Аналитик Кочетков допустил спад экономики Европы из-за подорожания газа через 3-5 лет

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что ситуация в европейской экономике усугубляется. Через 3-5 лет прежние показатели благополучия региона могут упасть, допустил он в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт объяснил, что работа на фоне актуальных цен на газ ухудшает условия деятельности химических производств и других отраслей. Первой пострадает Германия, где под угрозой закрытия окажутся целые сферы. Зеленая энергетика полностью не заменяет газ, ее также нельзя использовать как сырье для химической индустрии.

При этом сделать запасы энергии ветра и солнца невозможно, что отразится на ценах. Поэтому аналитик предрек спад экономики Европы из-за подорожания газа через 3-5 лет.

«Естественно, Европа никуда не денется, но потеряет существенно в своей конкурентоспособности в сравнении с Америкой или Азией. Плюс к этому потеря обширного российского рынка вряд ли позитивно скажется на судьбе многих компаний», — объяснил специалист.

Кочетков добавил, что из-за инфляции Европейский центральный банк (ЕЦБ) запускает цикл повышения ставок. Это приведет к подорожанию денег и усложнению обслуживания долгов. По словам эксперта, на данный момент облигации периферийных стран региона показывают резкий рост доходности. Кроме того, растет стоимость производства на фоне уменьшения рынков сбыта, что также является негативной тенденцией.