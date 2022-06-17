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Европе предсказали резкое подорожание газа

«Известия» спрогнозировали подорожание газа в Европе до 2000 долларов за тысячу кубометров

Фото: Unsplash

Российские аналитики заявили, что цены на газ в Европе продолжат расти. В июле стоимость топлива может достичь 2000 долларов за тысячу кубометров, пишут «Известия».

Эксперты спрогнозировали резкое подорожание газа в Европе. Представители инвестиционной компании «Фридом Финанс» заявили, что на этой неделе стоимость голубого топлива достигнет 1800 долларов за тысячу кубометров, а в июле этот показатель может увеличиться до 2000 долларов за тысячу кубометров. В организации добавили, что рост цен на газ станет долгосрочным из-за его дефицита на рынке.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман объяснил, что больше всего влияет на стоимость топлива снижение экспорта «Газпрома». Он напомнил, что санкции введены на газопровод «Ямал-Европа», а транзит через Украину сократился почти на две трети. «Теперь к этому добавились еще и проблемы с оборудованием на "Северном потоке", который ранее был наиболее крупным и стабильным маршрутом поставок», — отметил он.

В свою очередь директор по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что если в ближайшее время проблемы решить не получится, что цены на газ «останутся на аномально высоком для последнего года уровне». «Ну а в отопительный сезон они могут подскочить еще выше на фоне сезонного спроса, особенно если зима будет холодной», — отметил он.

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Марина Совина
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