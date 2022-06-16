В «Газпроме» рассказали о ежедневном режиме «зима близко»

Глава «Газпрома» Миллер заявил, что компания ежедневно живет в режиме «зима близко»

Председатель «Газпрома» Алексей Миллер в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что российская компания ежедневно живет в режиме «зима близко». По его словам, уже был пройден период резких спадов и роста спроса на газ, сообщает ТАСС.

«"Газпром" живет каждый день, что зима близко. У нас только одно отличие — зима или белая, или зеленая. И я, на самом деле, здесь ничего не утрирую. На самом деле, компания находится в таком режиме работы, что фактически находимся или в летнем, или в зимнем ОЗП», — заявил Миллер.

Он также отметил, что в настоящее время все спотовые биржевые площадки оказались неликвидными по причине того, что газ не входит в категорию биржевых товаров. Помимо этого глава «Газпрома» подчеркнул, что предупреждал партнеров не отказываться от долгосрочных контрактов, но те сами решили совершить эту ошибку.

Ранее Миллер заявлял, что на сегодняшний день решить проблему с газотурбинными двигателями немецкой компании Siemens, которые используются на компрессорной станции «Портовая» для работы газопровода «Северный поток», невозможно. По его словам, исправить ситуацию с оборудованием пытается Siemens, но также безрезультатно.