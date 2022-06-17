В России предложили устраивать года поддержки социально значимых явлений

Глава ИРИ Гореславский предложил устраивать года поддержки социально значимых явлений

Генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский предложил консолидировать усилия и на федеральном уровне ввести год поддержки того или иного социально значимого явления. Об этом он заявил в ходе сессии «Создаем импакт-контент. Как усилить вклад медиа в позитивные социальные изменения?» на ПМЭФ.

«Вопрос в том, чтобы был единый объединяющий посыл. На самом деле это должна быть достаточно верхнеуровневая инициатива. Знаете, как у нас бывает "год дружбы с Грецией" или что-то еще. Давайте на федеральном уровне делать год борьбы или год поддержки того или иного явления, — предложил Гореславский. Тогда можно было бы объединять под это СМИ, тогда можно было бы достаточно несложным образом консолидировать все, что называется гражданское общество, на решение конкретной задачи. Вот эту инициативу можно и нужно, мне кажется сделать», — подчеркнул он.

Гореславский отметил, что определять подобные инициативы мог бы орган, включающий в себя как представителей государства, так и медийной индустрии, НКО, креативной сферы и многих других. «Вопрос правильно составленного органа, который в состоянии балансировать интересы всех заинтересованных слоев общества, вот это, мне кажется, тот институт, который мог бы предложить для президента и для правительства какой-то формат подхода к этому процессу», — резюмировал эксперт.