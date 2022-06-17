Стало известно о гибели комбата Народной милиции ДНР

Военкор Сладков сообщил о гибели комбата Народной милиции ДНР с позывным Пуля

Командир батальона Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Пуля погиб в автокатастрофе. Об этом стало известно военному корреспонденту Александру Сладкову. О гибели друга он сообщил в своем Telegram-канале.

«Комбат "Пуля" погиб в автокатастрофе. Ушел мой близкий друг, который все отдал Донбассу. Дерзкий, раз за разом лично ходивший в атаку со своими солдатами и офицерами. Ушел», — написал военкор.

Как сообщал военный корреспондент Семен Пегов, Пуля участвовал в штурме пригорода Авдеевки.

Ранее сообщалось, что молодой мужчина погиб в Горловке во время очередного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.