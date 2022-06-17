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Глава МИД ЛНР заявил о бессмысленности переговоров с Киевом

Глава МИД ЛНР Дейнего заявил о бессмысленности переговоров с украинскими властями

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

Луганская народная республика (ЛНР) не видит смысла в переговорах с действующими украинскими властями, с ними договариваться не о чем. Об этом заявил РИА Новости глава МИД республики Владислав Дейнего, комментируя призыв европейских политиков к прямым переговорам России и Украины.

По его словам, нежелание украинской стороны договариваться было явно продемонстрировано на переговорах в Турции. Это в первую очередь, как полагает министр, касается людей, которые вошли в киевскую делегацию.

«С этими людьми разговаривать не о чем. У них нет ни чести, ни совести. Какой смысл — только показывать лояльность процессу», — сказал Дейнего.

При этом он подчеркнул, что именно Россия будет принимать решение о возобновлении встреч на этом этапе. «А ожидать от международного сообщества, что они каким-то образом смогут скорректировать позицию Украины, — если бы они этого хотели, они бы давно это сделали», — добавил дипломат.

Ранее Дейнего заявил, что власти ЛНР будут обращаться со сдавшимися наемниками, оборонявшими завод «Азот», в соответствии с их статусом. Министр пообещал детально разбираться с каждым из них «в зависимости от ситуации» и сообразно вине.

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Алевтина Запольская
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