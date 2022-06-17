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В МИД ЛНР рассказали о судьбе пленных иностранных наемников с «Азота»

Глава МИД ЛНР Дейнего пообещал обращаться с наемниками на «Азоте» сообразно их статусу

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Власти ЛНР будут обращаться со сдавшимися наемниками, оборонявшими завод «Азот», в соответствии с их статусом. Об этом заявил РИА Новости глава МИД республики Владислав Дейнего.

Говоря о судьбе иностранцев, министр пообещал детально разбираться с каждым из них «в зависимости от ситуации» и сообразно вине. Также он заверил, что руководство республики будет руководствоваться положениями международного права на этот счет.

«Если это просто иностранные граждане, которые призваны были в армию, это одна ситуация. Если это наемники — другая ситуация, абсолютно разный статус», — рассказал Дейнего.

При этом он призвал вернуться к разговору о наемниках, когда «мы все-таки их возьмем в плен».

Ранее заместитель главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что на «Азоте» могут скрываться до 40 наемников из США. Также он полагает, что предприятие обороняют иностранцы из Британии и Польши. Точное их число луганским военным неизвестно.

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Алевтина Запольская
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