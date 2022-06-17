Дженнифер Лопес рассказала о насилии в семье

Певица Дженнифер Лопес вспомнила о сложных отношениях с матерью и насилии в семье

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес вспомнила о сложных отношениях с матерью и рассказала о насилии в семье. На Netflix вышел документальный фильм про певицу «Полупериод», цитаты оттуда приводит New York Post.

52-летняя артистка сказала, что ее мать Гваделупе Родригес была сильной, но вместе с тем жестокой женщиной, которая могла «выбить из детей всю дурь». Сама Родригес тоже появилась в картине и призналась, что была жестока по отношению к Лопес и двум ее сестрам.

«У меня всегда были самые высокие ожидания от них. Это было сделано только для того, чтобы показать, что они могут добиться большего успеха. Дженнифер доставила мне много проблем, по правде говоря. Мы много ссорились», — сказала мать Лопес.

Певица вспомнила, что из-за постоянных конфликтов ей пришлось уйти из дома в 18 лет. Мать беспокоилась, что она была увлечена танцами и не уделяла достаточно внимания образованию. По мнению Родригес, образование позволило бы ее дочерям не быть зависимыми от мужчин.

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