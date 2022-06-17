Илона Маска обвинили в создании криптопирамиды и потребовали $ 258 млрд

На американского миллиардера и создателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска подали в суд из-за продвижения криптовалюты Dogecoin. Истец уверен, что это криптопирамида, а сама монета не имеет ценности. В качестве компенсации он потребовал 258 миллиардов долларов, передает Bloomberg.

Истцом выступает американский инвестор в альтернативную криптовалюту Dogecoin Кит Джонсон. Он настаивает, что торговля альткоином — по сути, азартная игра, однако ответчики при этом продвигали его как законную инвестицию. По его мнению, SpaceX и Tesla занимались не чем иным как рэкетом, чтобы искусственно завысить стоимость Dogecoin.

Джонсон считает, что торговля Dogecoin в соответствии с законодательством США и Нью-Йорка приравнивается к азартным играм, поэтому суд должен запретить Маску, SpaceX и Tesla продвигать эту криптовалюту. В SpaceX и Tesla пока не дали никаких комментариев по этому поводу.

За год стоимость Dogecoin упала примерно на 67 процентов, сейчас монета стоит 0,05 доллара. В мае прошлого года Dogecoin достиг пика на отметке в более 0,7 доллара, однако после начал снижаться. Криптовалюта Dogecoin появилась в 2013 году как шутка, однако Илон Маск отнесся к ней серьезно — предприниматель заявил, что Dogecoin можно использовать для покупки товаров Tesla.

В конце мая 2022 года соучредитель Dogecoin назвал Илона Маска мошенником и заявил, что предприниматель даже не знает, как запускать базовый код. Попытка Маска купить Twitter — уловка, направленная на то, чтобы разрушить платформу или еще больше снизить ее ценность, уверен предприниматель.