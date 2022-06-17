Руцкой назвал момент окончательного разрыва отношений с Ельциным
Первый и единственный в истории Российской Федерации вице-президент Александр Руцкой, в 1991 году выступивший на стороне Бориса Ельцина против ГКЧП, а к 1993 году ставший его противником, в беседе с «Лентой.ру» назвал момент окончательного разрыва отношений с главой государства. По словам бывшего вице-президента, этот момент наступил ровно 30 лет назад, 17 июня 1992 года, после речи Ельцина в Конгрессе США.
Руцкой отметил, что для него она прозвучала как присяга на верность Америке. «Когда я, вице-президент, услышал [эту речь], воочию увидел, я с ним окончательно разорвал отношения», — рассказал Руцкой «Ленте.ру».
Он добавил, что считает поступок Ельцина недопустимым, и сам остался верен присяге, которую давал России.
«Я имею высокую честь выступить здесь, в конгрессе великой свободной страны, как впервые за тысячелетнюю историю России всенародно избранный президент, как гражданин великой державы, сделавший свой выбор в пользу свободы и демократии.
Долгие годы наши государства представляли собою два полюса, две крайние противоположности. Нас хотели сделать непримиримыми врагами, и это самым трагическим образом отражалось на судьбе человечества. Мир сотрясали штормы конфронтации, он был близок к тому, чтобы взорваться, умереть и не воскреснуть. Теперь этот дьявольский сценарий уходит в прошлое. Разум одерживает верх в борьбе с безумием (...)
Мир может вздохнуть спокойно: коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас: на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть.
Мы не намерены больше лгать ни своим партнерам по переговорам, ни российскому, ни американскому, ни какому другому народу. С такой практикой покончено навсегда. Это касается экспериментов с бактериологическим оружием, и известных теперь фактов по американским военнопленным, корейскому "Боингу" и многое другое. Этот перечень можно было продолжить. Открываются архивы КГБ и бывшего ЦК КПСС. Более того, мы приглашаем Соединенные Штаты и другие государства к сотрудничеству в расследовании этих темных страниц бывшей империи (...)
Вступая в мировое сообщество, мы хотим сохранить свою индивидуальность, особенности своего характера, свою историю, развить культуру, укрепить духовные устои народа. Нам близко предостережение великого русского философа Бердяева: "Отрицание России во имя человечества есть ограбление человечества" (...)
Позвольте выразить надежду, что американский Конгресс — авторитетный защитник свободы — и на этот раз не изменит своему стратегическому курсу. (...) И вот сейчас хотел бы закончить свое выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ирвинга Берлина: "Господи, благослови Америку!" И добавлю к этому: и Россию».
*выдержки
17 июня 1992 года Ельцин выступил перед верхней и нижней палатами Конгресса США. В своей речи он сделал ряд резонансных заявлений — объявил о падении «коммунистического идола», пообещал открыть архивы спецслужб и, обыгрывая девиз США, призвал Бога благословить Америку, а вместе с ней и Россию.
Ранее бывший вице-президент России Александр Руцкой в интервью «Ленте.ру» рассказал, что незадолго до развала СССР, спустя полторы недели после выступления ГКЧП в августе 1991 года, он стал свидетелем разговора Ельцина с неизвестным человеком с иностранным акцентом из его окружения, который давал лидеру РСФСР советы относительно назначений на высшие посты в государстве.