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Врач объяснила россиянкам вред гель-лака для ногтей

Дерматолог Карпова: по внешнему виду ногтей можно понять здоровье человека

Фото: Shutterstock

Врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Анна Карпова назвала россиянкам вредные привычки, которые ухудшают состояние ногтей. В интервью для «Доктор Питер» она объяснила, какой вред гель-лак наносит ногтевой пластине, а также перечислила ряд полезных советов для здоровья ногтей.

Дерматолог отмечает, что ногти выполняют не только эстетическую, но и защитную функцию, поэтому по их внешнему виду можно многое понять про организм человека. Так, по словам Карповой, некоторые безобидные привычки серьезно усугубляют состояние ногтевой пластины.

Первая из них — грызть ногти. «Опасно это не только тем, что может нарушить процесс роста ногтя, но и стать причиной травмы кожи вокруг него, что приводит к развитию воспаления, присоединения грибковой инфекции», — предупредила врач. Привычка делать домашний маникюр, обрезая кутикулу нестерильными подручными средствами, по словам Карповой, может привести к панарицию — острому воспалению, поражающим кожу пальцев рук и ног и отличающимся острым течением — болью, нагноением, отеком и покраснением.

Кроме того, уборка без использования перчаток, по мнению дерматолога, приводит к ломкости ногтей и сухости кожи рук: «Жесткие ПАВ, которые присутствуют в моющих средствах, обезжиривают роговой слой кожи и ногтевых пластин. Поэтому желательно пользоваться перчатками во время уборки».

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Карпова также объяснила, что салонный маникюр гель-лаком может стать причиной истощения ногтевой пластины. Поэтому она советует делать перерывы между покрытиями минимум полтора месяца. В заключение эксперт отметила, что важно регулярно увлажнять ногтевую пластину, например с помощью витаминных лечебных лаков или масел.

Ранее диетолог назвала способ защитить кожу от солнца при помощи еды. По ее словам, морковка и креветки могут снизить риск солнечных ожогов.

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Алиса Дмитриева
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