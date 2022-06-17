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Умер иллюстратор и создатель мультсериала «Дакмен» Эверетт Пек

На 72-м году жизни скончался иллюстратор и создатель мультсериала «Дакмен» Эверетт Пек
Эверетт Пек

Эверетт Пек. Кадр: Ibga / YouTube

На 72-м году жизни скончался иллюстратор, карикатурист и создатель мультсериала «Дакмен» Эверетт Пек. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Художник скончался в среду, 16 июня. По словам его супруги Хелен, смерть наступила в результате осложнений, вызванных раком поджелудочной железы.

Именно Эверетту Пеку принадлежала идея создания анимационного сериала для взрослых про утку-детектива под названием «Дакмен», который выходил на экраны с 1994 по 1997 год. Проект иллюстратора был трижды номинирован на премию Emmy. Главного персонажа в мультфильме на протяжении четырех сезонов озвучивал Джейсон Александр, американский актер и комик.

Сам Пек в 2009 году в одном из интервью признавался, что во время выхода сериала Джейсон был малоизвестен, однако ему удалось «быстро передать зрителю то, как именно было написано шоу "Дакмен"». Помимо этого, по словам иллюстратора, комик обладал «отличным чувством юмора и хорошим качеством голоса».

Сам Александр после смерти художника написал в Twitter, что для него «было честью озвучить своего любимого персонажа и радостью знать Эверетта, так как он был одним из самых славных людей».

Пек также работал над такими анимационными сериалами, как «Ох уж эти детки», «Настоящие охотники за привидениями», «Истории дракона» и «Мальчик-белка». У иллюстратора осталось двое детей, падчерица и внучка.

Ранее стало известно о смерти актера из фильма «Шоу Трумана» Филипа Бейкера Холла.

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Анастасия Астахова
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