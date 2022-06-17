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Португалия выразила готовность предоставить Украине военных инструкторов

Португалия готова предоставить Киеву инструкторов для обучения украинских военных

Фото: Edgar Su / Reuters

Португалия готова предоставить Киеву инструкторов для обучения украинских военных, но вопрос поставки дополнительного вооружения не обсуждается. Об этом заявила министр обороны Португалии Элена Каррейрас, передает ТАСС.

«Существует возможность обучения украинских солдат в Португалии. Речь идет о маневрировании на танках Leopard ("Леопард") или на технике, которая у них есть и которой им нужно обучать своих солдат. Пока что отправка большего количества военных материалов не стоит на повестке дня», — сказала она.

Министр отметила, что у Лиссабона уже есть оценка необходимого обучения, однако от украинских властей не поступало конкретных запросов. «Если это решение Украины, обучение может быть предоставлено сразу. На самом деле, это не послевоенная ситуация», — указала Каррейрас.

Ранее премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что странам Европейского союза следует отказаться от дебатов по поводу вступления Украины в объединение, сосредоточившись на немедленном оказании помощи. Политик подчеркнул, что присвоение статуса кандидата, о котором спорят представители стран ЕС, — это только начало процесса вступления, который займет много лет. Этот статус не решит насущных проблем Украины и рискует создать у нее ложные ожидания.

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Анжелика Бережная
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