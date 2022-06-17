Путин предрек всплеск радикализма в Европе

Путин заявил, что нынешняя ситуация в Европе приведет к всплеску радикализма и смене элит

Нынешняя ситуация в Европе, связанная с отодвиганием интересов граждан на периферию, приведет к всплеску популизма радикализма, а в перспективе и к смене элит. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), трансляция доступна в YouTube.

«Демократические процедуры, выборы в той же Европе — иногда смотришь на, то что там происходит, какие силы приходят к власти. Все это похоже на ширму, потому что друг друга власти сменяют похожие, как близнецы, политические партии. Однако сама суть от этого не меняется, реальные интересы граждан, национального бизнеса оттесняются все дальше на задворки, на периферии. Такой отрыв от реальности, как запроса общества, неизбежно приведёт к всплеску популизма и росту крайних радикальных течений, к серьёзным социально-экономическим изменениям, к деградации, а в недалеко перспективе и смене элит», — заявил политик.

Ранее Путин заявил, что правила нового мирового порядка будут задавать только сильные и суверенные страны, которые не идут по намеченной кем-то траектории. «Важно не только отстаивать свой политический суверенитет, национальную идентичность, но и укреплять все то, что определяет экономическую самостоятельность страны, ее финансовую, кадровую, технологическую самостоятельность и независимость», — сказал он.