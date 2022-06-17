Путин заявил о провале попыток Запада с наскока смять экономику России

Путин заявил, что Западу не удалось с наскока смять экономику России

Страны Запада пытались с наскока смять российскую экономику за счет введения санкций, однако сделать это у них не получилось. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

По словам главы государства, западные страны ввели «безумные и бездумные» санкции в отношении Москвы, однако попытки уничтожить российскую экономику провалились.

«Расчет был понятен. Нахрапом, с наскока смять экономику России и за счет разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов ударить по промышленности, финансам, уровню жизни людей. Не получилось», — пояснил Путин.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что санкции Вашингтона никак не повлияли на политику России, а, напротив, нанесли урон США, что говорит о крупном просчете страны-инициатора. По его мнению, США не нашли нужного баланса между нанесением ущерба России и нанесением вреда самим себе и своим союзникам.