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Россиянин засудил Sony за отключение PlayStation Store

Россиянин выиграл суд у Sony из-за отключения магазина PlayStation Store

Фото: Thomas Peter / Reuters

Петушинский районный суд Владимирской области удовлетворил иск владельца PlayStation 5 из-за отключения PlayStation Store в России. Информация об этом опубликована на сайте Право.ru

Истцом стал владелец PlayStation 5 Digital Edition, в которой нет дисковода. Из-за этого игры на консоль можно установить лишь при подключению к PlayStation Store. Однако в марте 2022 года Sony ограничила работу сервиса в России, из-за чего устройство без дисковода невозможно использовать по прямому назначению.

Истец потребовал от АО «Сони Электроникс» (официальный импортер продукции Sony в России) заменить консоль на устройство без подобного недостатка, то есть на версию с дисководом, которая стоит дороже. Ответчик же заявил, что не может заменить товар. В результате суд обязал компанию заменить консоль истца на «рабочую» в течение недели и если он это не сделает — выплачивать по 500 рублей за каждый день просрочки. Так как исполнить решение суда, вероятнее всего, невозможно, то истец получит 15 000 рублей за месяц.

В конце мая Российские пользователи Sony PlayStation подали коллективный иск в суд на Sony Interactive Entertainment с требованием компенсировать 280 миллионов рублей. Всего 28 россиян решили попросить предоставить доступ к PlayStation Store, вернуть возможность покупать программное обеспечение, в том числе игры, а также компенсировать моральный вред — по 10 миллионов каждому.

Синдром отмены: Россия


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Геннадий Сходненский
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