Путин назвал спецоперацию в Донбассе спасательным кругом для Запада

Президент России Путин считает, что спецоперация на Украине стала спасением для Запада

Президент России Владимир Путин считает, что военная спецоперация в Донбассе стала спасательным кругом для западных стран, поскольку благодаря этому они смогли свалить на Москву все свои проблемы. Его слова прозвучали во время XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, страны Запада перекладывают ответственность за все экономические проблемы на Россию. «Сами натворили дел и ищут виновных... Нам, может, было приятно услышать, что мы такие всемогущие: инфляцию вздуваем до небес на Западе и в США, в Европе, еще что-то там творим такое, что всех лихорадит... Но это не соответствует действительности», — заявил Путин.

Политик уверен, что рост цен на продукты и нефть и проблемы в энергетике стали результатом ошибочной политики ЕС и США.

Петербургский международный экономический форум начался 15 июня и продлится до субботы, 18 июня. Тема форума в этом году — «Новый мир — новые возможности».