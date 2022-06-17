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Путин указал на нежелание Запада оплачивать транзит газа через Украину

Путин рассказал о нежелании стран Запада самим платить за транзит газа через Украину

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Страны Запада, покупающие российский газ, требуют увеличения поставок, не желая при этом оплачивать транзит газа через Украину. На это указал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ, передает РИА Новости.

«Мы сегодня транзитируем наш газ по территории Украины, она получает транзитные деньги. Да еще и нас все так настраивают на то, чтоб мы побольше транзитировали и побольше платили, — заявил российский лидер. — Это выглядит совсем нелогично и комично, может быть, даже, но это в реальности происходит. А почему? Да потому, что платить не хотят Украине, а хотят, чтоб мы платили. Никто не хочет платить». Путин добавил, что такое положение дел длится уже несколько десятилетий

В конце 2019-го «Газпрому» пришлось подписать новое соглашение на транзит газа через Украину с обязательными объемами прокачки («качай или плати»), заплатить Киеву почти три миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, но даже не получить права на прямые поставки.

12 июня выяснилось, что «Газпром» подает для Европы газ транзитом через Украину в объеме 41,9 миллиона кубометров через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Как рассказал журналистам представитель компании Сергей Куприянов, украинская сторона отклонила заявку на прокачку через «Сохрановку».

10 мая стало известно, что «Оператор ГТС Украины» (ОГТС) прекратит транзит газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области. Подобное решение последовало из-за наступления форс-мажорных обстоятельств. Они делают невозможным дальнейшую транспортировку газа через «Сохрановку» и пограничную компрессорную станцию (КС) «Новопсков», находящиеся под контролем России.

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Марина Совина
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