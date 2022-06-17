Президент России Путин сравнил работу бюрократии в Европе с жерновами мельницы ХVIII века

Президент России Владимир Путин заявил, что бюрократия в Европе работает как жернова на мельнице ХVIII века: в отличие от США, страны ЕС не смогли быстро отменить санкции против российских удобрений. Его слова прозвучали во время XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Кстати говоря, американцы ввели санкции, потом за ними европейцы, на наши удобрения. Американцы взяли и отменили, поняли, куда попали, европейцы — нет. Все понимают, что это глупость, но это открутить назад уже сложно по бюрократическим соображениям», — подчеркнул политик.

Спустя через месяц после введения первых санкций в отношении России из-за спецоперации на Украине США приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости, чтобы не допустить их попадания в черный список. Затем США смягчили санкции против российских удобрений. По данным газеты «Коммерсантъ», причиной послужил дефицит на фоне нарушения логистики поставок из России, возникший на мировом рынке.

В санкционные списки ЕС, Великобритании и Швейцарии включены ключевые фигуры российской отрасли минеральных удобрений — топ-менеджеры и бенефициары «Акрона», «Еврохима», «Уралкалия», «Уралхима» и других компаний.