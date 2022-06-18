Сдавшихся в плен руководителей «Азова» этапировали в Россию

Сдавшихся в плен в Мариуполе руководителей «Азова» Паламара и Волынского этапировали в РФ

Заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар (позывной «Калина») и командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский (позывной «Волына»), сдавшиеся в плен в Мариуполе, этапированы для проведения следственных действий на территорию РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его информации, в Россию также были этапированы другие руководители различных украинских подразделений. При этом собеседник агентства не уточнил, в какой российский регион и командиры каких подразделений еще были этапированы вместе с Паламаром и Волынским.

Ранее первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов подтвердил обмен бывшей участницы батальона «Азов» Юлии Паевской (позывной Тайра), взятой в плен в Мариуполе. По словам Безсонова, Паевскую обменяли на «очень серьезных» людей.