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Сдавшихся в плен руководителей «Азова» этапировали в Россию

Сдавшихся в плен в Мариуполе руководителей «Азова» Паламара и Волынского этапировали в РФ

Фото: Pavel Klimov / Reuters

Заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар (позывной «Калина») и командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский (позывной «Волына»), сдавшиеся в плен в Мариуполе, этапированы для проведения следственных действий на территорию РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его информации, в Россию также были этапированы другие руководители различных украинских подразделений. При этом собеседник агентства не уточнил, в какой российский регион и командиры каких подразделений еще были этапированы вместе с Паламаром и Волынским.

Ранее первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов подтвердил обмен бывшей участницы батальона «Азов» Юлии Паевской (позывной Тайра), взятой в плен в Мариуполе. По словам Безсонова, Паевскую обменяли на «очень серьезных» людей.

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Марина Совина
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