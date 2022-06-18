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Написавших открытое письмо с критикой Маска сотрудников SpaceX уволили

SpaceX уволила сотрудников, написавших открытое письмо-жалобу на поведение Илона Маска

Фото: Mike Blake / Reuters

Компания SpaceX уволила сотрудников, участвовавших в составлении и распространении открытого письма-жалобы с критикой поведения основателя и владельца компании Илона Маска. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

Точное количество уволенных сотрудников не уточняется.

Как заявила президент и главный операционный директор компании Гвинн Шотвелл, данный документ заставил сотрудников SpaceX почувствовать себя некомфортно, а также вызвал ощущение, что на них давят и вынуждают делать что-то, что не соответствует их взглядам. «Засыпать тысячи людей по всей компании нежелательными электронными письмами и просить их подписать документ в течение рабочего дня неприемлемо», — подчеркнула она.

Шотвелл предложила работникам сосредоточиться на миссии SpaceX, чтобы добраться до Марса. «У нас слишком много важной работы, которую нужно выполнить, и нет необходимости в такой чрезмерной активности», — заключила она.

Ранее сообщалось, что сотрудники SpaceX подготовили коллективную жалобу руководству на главу компании Илона Маска. Среди поводов для недовольства поведением американского предпринимателя оказались обвинения в его адрес в сексуальных домогательствах. Авторы письма также заявили, что «поведение Илона на публичной арене часто отвлекает и вызывает чувство стыда, особенно в последние недели».

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Марина Совина
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