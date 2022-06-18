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Сенаторы США пожаловались TikTok на неудаление контента российских СМИ

Reuters: сенаторы США выразили обеспокоенность неудалением TikTok контента российских СМИ

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Американские сенаторы пожаловались главному исполнительному директору TikTok Шоу Зи Чу на неудаление контента российских СМИ, связанных с государством, на фоне ряда ограничений на публикацию роликов. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, обращение к исполнительному директору компании подписали сенаторы Стив Дейнс (Монтана), Джон Корнин (Техас), Роджер Уикер (Миссисипи), Джеймс Лэнкфорд (Оклахома), Джон Баррассо и Синтия Ламмис (Вайоминг). В документе говорится о том, что TikTok позволил наводнить платформу «опасной российской пропагандой».

Отмечается, что 25 марта было запрещено публиковать на платформе «вводящий в заблуждение» контент, связанный с ситуацией воркуг Украины, однако соцсеть не стала удалять все, что было размещено до этой даты. Сенаторы в письме попросили руководство социальной сети ответить на ряд вопросов.

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Марина Совина
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