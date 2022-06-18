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В Великобритании рассказали о российском «поле битвы будущего»

Обозреватель Times Браун: Россия планирует превратить Артику в «поле битвы будущего»

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Россия наращивает военную и экономическую активность в Арктике, чтобы превратить ее в «поле битвы будущего». Об этом пишет обозреватель Times Лариса Браун со ссылкой на доклад аналитического центра Civitas.

В данном докладе западные страны призывают «очнуться» из-за активности России в Арктике. Авторы отчета отмечают, что в последние годы Россия разместила 50 военных объектов в этом регионе. По их мнению, это говорит о скором превращении Арктики в место геополитического соперничества.

Браун пишет о том, что таяние ледников из-за глобального потепления открывает новые торговые маршруты на Крайнем Севере, что вызывает у европейских стран опасения по поводу усиления соперничества. Так, автор объяснила, что время прохождения морского пути из Шанхая в Роттердам может сократиться на две недели при открытии маршрута через Северный морской путь.

В докладе Civitas также упоминается угроза того, что Москва может ввести закон, обязывающий перевозчиков обращаться за лоцманской проводкой судов к России. Помимо этого, в материале говорится о том, что в Арктике находятся огромные запасы редкоземельных металлов, например цинка и никеля.

Ранее климатологи Норвегии и России пришли к выводу, что темпы глобального потепления в Арктике в пять-семь раз превышают общемировые показатели. Наиболее быстрое повышение температуры наблюдается в северной и восточной части Баренцева моря, что может вызвать усиление катастрофических погодных условий в Северной Америке, Европе и Азии.

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Марина Совина
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