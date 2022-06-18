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На Алтае поймали сбежавшего из колонии россиянина с девятью судимостями

На Алтае поймали сбежавшего из колонии-поселения россиянина с девятью судимостями

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Республике Алтай полицейские совместно с сотрудниками ФСИН определили местонахождение и задержали в окрестностях села Алферово осужденного, совершившего побег из колонии-поселения. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону в Telegram.

Василий Титанаков был осужден на 10 лет по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Это была девятая судимость россиянина — ранее он отбывал наказание за покушение на убийство, кражи, грабежи и побои.

В 2024 году мужчина должен был выйти на свободу. При этом он в исправительном учреждении характеризовался положительно и в июле он мог подать ходатайство на условно-досрочное освобождение, однако 12 июля самовольно покинул колонию.

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Марина Совина
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